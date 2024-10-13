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Энциклопедия Техники

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Гиперскоростные звезды, выбрасываемые с невероятной скоростью из места своего рождения, интригуют астрономов уже много лет

Гиперскоростные звезды, выбрасываемые с невероятной скоростью из места своего рождения, интригуют астрономов уже много лет

﻿﻿Гиперскоростные звезды, выброшенные из места своего рождения с невероятной скоростью, уже много лет интригуют астрономов.

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