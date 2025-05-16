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В Ялте готовятся к купальному сезону

В Ялте готовятся к купальному сезону

Температура воды в море составляет всего 13 градусов, но подготовка пляжей к купальному сезону уже идёт.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Приезжанты будут купаться в мазуте.
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