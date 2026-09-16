Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Власти Болохова извинились перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Власти Болохова извинились перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Девочка Ксения, нарисовавшая героев мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки в Болохово Тульской области, сказала, что конфликт с чиновниками исчерпан.

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Malina

А "рьяная хранительница казенного имущества" еще на своём месте восседает??? Гнать эту дуру поганой метлой!!!