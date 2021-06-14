Джей Краудер – о переходе в «Финикс» в межсезонье-2020: «Сейчас я похож на гения»

Форвард «Санз» Джей Краудер после четвертой победы в серии с «Наггетс» (125:118, 4-0) вспомнил о скепсисе, который вызвало его решение подписать контракт с клубом из Аризоны в межсезонье-2020.
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