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Фанаты «Лидса» пели о ненависти Соломона к Палестине на матче со «Стоком». Клуб осудил их: «Придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации»

В соцсетях появился ролик, снятый во время матча «Сток Сити» – «Лидс» (0:2) в 23-м туре Чемпионшипа. На нем фанаты гостей поют об израильском игроке своей команды: «Я думаю про Манора Соломона, а он ненавидит Палестину».

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