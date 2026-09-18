Валерий Горелых: Женщина с пистолетом на АЗС избежала наказания

В Среднеуральске водительница достала пистолет на заправке после конфликта. Инцидент вызвал волну мемов в соцсетях.
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