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ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 17 раз и выпустили 40 снарядов Вооруженные сил Украины (ВСУ) 29 декабря совершили 17 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

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