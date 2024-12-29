ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 17 раз и выпустили 40 снарядов Вооруженные сил Украины (ВСУ) 29 декабря совершили 17 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.