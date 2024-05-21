Нехаев в опасности! На экс-вице-губернатора Приморья открыли охоту на Камчатке

«Нехаев в опасности!» Новость с таким заголовком появилась сегодня в тг-канале «Подполье Камчатки». В общем доступе также аудиозапись голосов, похожих на председателя Думы Елизовского муниципального района Александра Липатова и депутата Олега Мартынюка, экс-главы Елизово, которого суд отстранил от должности в декабре 2023 за сокрытие информации о доходах.
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