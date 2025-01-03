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Джимми Батлер попросил у клуба обмен, форвард хочет играть где угодно, кроме «Майами»

По информации Шэмса Чарании, форвард обратился к клубу с просьбой об обмене, не настаивая на предпочитаемом направлении.

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