В МЧС России рассказали о кошках и собаках, служащих в отряде «Семенычи»

Более 300 котов и собак служат в отряде «Семенычи» МЧС России, есть даже рыбки, белки и черепахи. О «пушистых стажах спокойствия», как их назвали в министерстве, рассказали в Департаменте информационной политики МЧС.
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