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Чем может ответить Минск на вторжение «Гиены Европы»

Чем может ответить Минск на вторжение «Гиены Европы»

О возможной агрессии со стороны стран НАТО в Белоруссии говорят уже не первый год. В Минске ещё в конце прошлого столетия видели в Североатлантическом альянсе потенциальную угрозу, которая в последнее время стала приобретать вполне конкретные черты.

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