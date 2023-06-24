Чем может ответить Минск на вторжение «Гиены Европы»

О возможной агрессии со стороны стран НАТО в Белоруссии говорят уже не первый год. В Минске ещё в конце прошлого столетия видели в Североатлантическом альянсе потенциальную угрозу, которая в последнее время стала приобретать вполне конкретные черты.
О возможной агрессии со стороны стран НАТО в Белоруссии говорят уже не первый год. В Минске ещё в конце прошлого столетия видели в Североатлантическом альянсе потенциальную угрозу, которая в последнее время стала приобретать вполне конкретные черты.
Свежие комментарии