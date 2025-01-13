Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

Так как развалить Россию у коллективного Запада не получается, решено ее отбросить в допетровские времена.

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