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Суть Событий

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Ираклий Пирцхалава рассказал о расставании с экс-супругой и выказался о заявлениях Екатерины Лукьяновой

Ираклий Пирцхалава рассказал о расставании с экс-супругой и выказался о заявлениях Екатерины Лукьяновой

В начале июля в сети активно обсуждали заявления модели Екатерины Лукьяновой, которая утверждала, что ждет ребенка от Ираклия Пирцхалавы - при том, что сам он совсем недавно говорил о воссоединении с бывшей супругой.

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