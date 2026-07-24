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Неизлечимо больной биохакер Брайан Джонсон создал своего клона

Неизлечимо больной биохакер Брайан Джонсон создал своего клона

Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, который узнал о своем неизлечимом диагнозе, объявил шокирующую новость: теперь он намерен создать собственного клона!Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, который узнал о своем неизлечимом диагнозе, объявил шокирующую новость: теперь он намерен создать собственного клона! Брайан ДжонсонСейчас Брайан занимается созданием своей копии, которая, по его словам, поможет ему продлить жизнь.

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