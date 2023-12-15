США согласны с Израилем, что операция в секторе Газа может длиться еще месяцы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США согласны с Израилем, где считают, что военный конфликт в секторе Газа может длиться еще несколько месяцев.
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