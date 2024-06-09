Бывший молдавский лидер Игорь Додон обратил внимание на то, что проблемы во взаимодействии страны с Российской Федерацией оказались вызваны действиями тех людей, которые работают с организациями бизнесмена Джорджа Сороса, но эту ситуацию возможно исправить.