Додон: Нынешний разлад между РФ и Молдавией произошел по вине «соросят»

Бывший молдавский лидер Игорь Додон обратил внимание на то, что проблемы во взаимодействии страны с Российской Федерацией оказались вызваны действиями тех людей, которые работают с организациями бизнесмена Джорджа Сороса, но эту ситуацию возможно исправить.
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