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Виктория Сливко: «Предлагали руководству сделать шире круг спортсменов, которые могут получить призовые. Сейчас в шестерку лучших очень сложно заехать тем, кто не из сборной»

Биатлонистка Виктория Сливко выступила за расширение круга спортсменов, которые получают призовые на Кубке России.

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