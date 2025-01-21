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Рекомендую либералам с Рублёвки поменьше ржать. Жизнь — штука непредсказуемая. Вдруг так случится, что и ваши задницы придется из-под обстрелов спасать. И красный кабриолет вам не поможет

Рекомендую либералам с Рублёвки поменьше ржать. Жизнь — штука непредсказуемая. Вдруг так случится, что и ваши задницы придется из-под обстрелов спасать. И красный кабриолет вам не поможет

Новость на радость нашим либералам. Вот, предвижу, сейчас ржать начнут. Особенно любители красных кабриолетов с Рублёвки.

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