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Царьград

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Силовики ФСБ перехватили тонну кокаина, предназначенного для Европы

Силовики ФСБ перехватили тонну кокаина, предназначенного для Европы

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию.Сотрудники ФСБ накрыли крупный канал поставки кокаина из России в Европу.

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