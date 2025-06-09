Автор: Артем Ольхин Аспекты и нюансы обменного процесса с Украиной Когда моего товарища Алексея вернули по обмену, на нём не было живого места.
В плену у мертвецов
Комментарии
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св
спивак виктор
просто тех кого искалечили в бандеровских застенках пригласить в охрану и конвой пленных бандерастов,что б охраняя рассказывали о зверствах куивщины и спрашивали "хотите такого?"что б бандерва ссалась от скрипа ключа в замке его камеры!
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3 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ну если даже фашисты поражались их деяниям....О чём говорить...ДА ,,,ХУЖЕ...
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1 час.
Alex Nемо
Самого Бандеру за зверства его "соратников" в отношении мирного населения даже нацисты посадили в тюрьму. ФАШИСТЫ посадили в тюрьму за зверства против гражданского населения!!! Что еще нужно знать о бандеровцах?
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1 час.
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