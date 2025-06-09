В плену у мертвецов

св спивак виктор просто тех кого искалечили в бандеровских застенках пригласить в охрану и конвой пленных бандерастов,что б охраняя рассказывали о зверствах куивщины и спрашивали "хотите такого?"что б бандерва ссалась от скрипа ключа в замке его камеры!

ВС Вадим Скоробогатов Ну если даже фашисты поражались их деяниям....О чём говорить...ДА ,,,ХУЖЕ...