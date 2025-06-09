Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    не понял, кто? и что? оплачивает?Дети приезжих раз...
  • Искандер
    P.S. Алтайцо, похоже, ты опять обосрался. До 1917го за пределами «черты оседлости» запрещалось постоянное жительство ...Весьма неприятный...
  • Владимир Тимошков
    Быдлоидов этапом, вагонами на родные просторы. Там халяль, замоташки, калым.,харам! Нах всех!Элиты заигрались....

В плену у мертвецов

В плену у мертвецов

Автор: Артем Ольхин Аспекты и нюансы обменного процесса с Украиной Когда моего товарища Алексея вернули по обмену, на нём не было живого места.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
св
спивак виктор
просто тех кого искалечили в бандеровских застенках пригласить в охрану и конвой пленных бандерастов,что б охраняя рассказывали о зверствах куивщины и спрашивали &quot;хотите такого?&quot;что б бандерва ссалась от скрипа ключа в замке его камеры!
Ответить
3 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ну если даже фашисты поражались их деяниям....О чём говорить...ДА ,,,ХУЖЕ...
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Самого  Бандеру за зверства его &quot;соратников&quot; в отношении мирного населения даже нацисты посадили в тюрьму. ФАШИСТЫ посадили в тюрьму за зверства против гражданского населения!!! Что еще нужно знать о бандеровцах?
Ответить
1 час.
наверх