Глава МИД Украины заявил о заинтересованности Киева в сделке по ресурсам

Украина заинтересована в заключении с Соединенными Штатами соглашения о ресурсах. Об этом после встречи с госсекретарем США Марком Рубио заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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