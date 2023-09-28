В Нижнем Новгороде прошла коллегия депмола ЯНАО

В Нижнем Новгороде провели коллегию департамента молодежной политики ЯНАО, где представители муниципалитетов поделились опытом работы в данном направлении и составили план деятельности на ближайшее время.
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