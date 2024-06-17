Global Look Press/ Sergey Elagin/Business Online Обвиняя Россию в угрозах, наши противники абсолютно осознанно выдергивают план из контекста, а ведь инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные в пятницу в российском МИДе, куда как масштабнее.
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