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Архитектура евразийской безопасности: идеи Путина и их перспективы

Архитектура евразийской безопасности: идеи Путина и их перспективы

Global Look Press/ Sergey Elagin/Business Online Обвиняя Россию в угрозах, наши противники абсолютно осознанно выдергивают план из контекста, а ведь инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные в пятницу в российском МИДе, куда как масштабнее.

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