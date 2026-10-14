В Балаково отменили занятия в школах и детсадах после атаки БПЛА

Занятия в школах отменили в городе Балаково (Саратовская область) после атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин во «ВКонтакте».
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