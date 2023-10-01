Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и б...

Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и брутальной дилогии Hotline MiamiПосле тепло принятого многими игроками стелс-экшена Intravenous, разработчики решили не останавливаться на достигнутом и продолжили развивать свои идеи в продолжении – Intravenous 2.