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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и б...

Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и б...

Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и брутальной дилогии Hotline MiamiПосле тепло принятого многими игроками стелс-экшена Intravenous, разработчики решили не останавливаться на достигнутом и продолжили развивать свои идеи в продолжении – Intravenous 2.

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