Политолог подчеркнул важность развития отношений РФ с арабскими странами

Развитие отношений РФ с арабскими странами являются приоритетными на сегодняшний день. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии