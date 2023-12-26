Политолог подчеркнул важность развития отношений РФ с арабскими странами

Развитие отношений РФ с арабскими странами являются приоритетными на сегодняшний день. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников.