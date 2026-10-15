Первое место в Москве по числу молодоженов занял наш дворец бракосочетания на улице Дубравной. Об этом рассказала Светлана Уханева, начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы.
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