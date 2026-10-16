Наличие группировки российских войск в Приднестровье является большой проблемой для Кишинева и главной причиной, почему Молдова до сих пор не захватила ПМР.
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