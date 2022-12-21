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«МК»: Спецоперация РФ на Украине. Онлайн-трансляция на 21 декабря 2022 года

«МК»: Спецоперация РФ на Украине. Онлайн-трансляция на 21 декабря 2022 года

«Московский комсомолец» ведет онлайн-трансляцию событий на Украине. Стало известно о готовящемся очередном пакете военной помощи для ВСУ от США стоимостью в 1,8 млрд долларов, в котором включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты.

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