«МК»: Спецоперация РФ на Украине. Онлайн-трансляция на 21 декабря 2022 года

«Московский комсомолец» ведет онлайн-трансляцию событий на Украине. Стало известно о готовящемся очередном пакете военной помощи для ВСУ от США стоимостью в 1,8 млрд долларов, в котором включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты.