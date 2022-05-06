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Заслуженный юрист РФ предупредил об активизации мошенников накануне Дня Победы

Заслуженный юрист РФ предупредил об активизации мошенников накануне Дня Победы

«Они собирают на „исполнение заветной мечты ветеранов“».Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил граждан РФ, что перед Днём Победы они рискуют оказаться жертвами мошенников, изображающих представителей благотворительных организаций.

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