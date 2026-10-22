С 1 ноября в Екатеринбурге изменится стоимость посещения детских садов – она повысится на 4%. Новые тарифы установил департамент образования администрации города.
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