Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Иране назвали дату второго тура президентских выборов

В Иране назвали дату второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Иране пройдет 5 июля, сообщили в избирательной комиссии страны. В нем встретятся кандидат от реформистов, бывший иранский министр здравоохранения Масуд Пезешкиян и бывший главный переговорщик по ядерной программе Тегерана консерватор Саид Джалили.

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