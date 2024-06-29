В Иране назвали дату второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Иране пройдет 5 июля, сообщили в избирательной комиссии страны. В нем встретятся кандидат от реформистов, бывший иранский министр здравоохранения Масуд Пезешкиян и бывший главный переговорщик по ядерной программе Тегерана консерватор Саид Джалили.
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