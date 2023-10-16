«Динамо-Ак Барс» в гостях победило «Заречье-Одинцово» в женской Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» на своей площадке уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» в матче третьего тура женской российской Суперлиги по волейболу 14 октября на стадионе «Волейбольно-спортивный комплекс» в Одинцово.