Дмитрий Полянский: «Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис»

Первый заместитель постпреда России в ООН высказался о конфликте между Израилем и Ираном Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил о срочном заседании СБ ООН, назначенном на 14 апреля в связи с атакой Ирана против Израиля.
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