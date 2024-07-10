Павший Дух.Никто не обращает внимание на жизнь, говоря: «Природа — мать». А жизнь и есть здесь бог, Создатель всего.
Создатель..
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Павший Дух
Моя младшая дочка..
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15 час.
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Павший Дух.Никто не обращает внимание на жизнь, говоря: «Природа — мать». А жизнь и есть здесь бог, Создатель всего.
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