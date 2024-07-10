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Мистика от Павшего

1 подписчик

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  • Павший Дух
    Моя младшая дочка..Создатель..
  • Павший Дух
    Павший Дух Романов Валерий Леонидович Так я представляю свою душу вредной чертовкой с крыльями, с которой живу в симб...Вечность так скуч...

Создатель..

Создатель..

Павший Дух.Никто не обращает внимание на жизнь, говоря: «Природа — мать». А жизнь и есть здесь бог, Создатель всего.

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Павший Дух
Моя младшая дочка..
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