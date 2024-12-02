Полиция заметила похожие на оружие предметы у протестующих в Тбилиси

Полиция зафиксировала в руках у участников акций протеста в Тбилиси предметы, похожие на огнестрельное оружие, заявил начальник управления патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, 2 декабря сообщает издание Netgazeti.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии