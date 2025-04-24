В Новосибирской области вводится особый противопожарный режим с 25 апреля

Правительством Новосибирской области принято постановление о введении особого противопожарного режима с 25 апреля по 12 мая 2025 года на территории всех муниципальных районов и округов, а также городов региона.
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