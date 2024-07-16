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Экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового

Экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового

Подразделения РХБ защиты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили из ТОС-1А «Солнцепек» укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области.

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