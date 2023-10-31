Ефимов: москвичи арендовали или приобрели 78 участков под частные дома

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что за промежуток с января по сентябрь текущего года москвичи приобрели или взяли в аренду столичные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), суммарная площадь которых превышает 10 Га.