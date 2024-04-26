В Париж — против течения. Доплывет ли Ефимова до своей пятой Олимпиады?

За три месяца до открытия ХХХIII летних Олимпийских игр все еще остается открытым вопрос: будет ли Россия представлена на них в плавательном бассейне? О какой-то заметной группе спортсменов речь здесь не идет.
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