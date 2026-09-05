БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Законы бизнеса в России: Промышленное производство сокращается, а значит жизнь дешевле не станет

Законы бизнеса в России: Промышленное производство сокращается, а значит жизнь дешевле не станет

Игорь Николаев: Когда производителям не хватает денег, они скорее повысят цены, чтобы компенсировать проблемы бизнеса Георгий Смирнов Фото: Александр Река / ТАСС Промышленность в этом году практически не растет.

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