Законы бизнеса в России: Промышленное производство сокращается, а значит жизнь дешевле не станет

Игорь Николаев: Когда производителям не хватает денег, они скорее повысят цены, чтобы компенсировать проблемы бизнеса Георгий Смирнов Фото: Александр Река / ТАСС Промышленность в этом году практически не растет.
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