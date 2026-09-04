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В Лежнево полицейские обнаружили и изъяли у 55-летнего местного жителя бездымный пластинчатый порох

Сотрудники ОП №7 поселка Лежнево получили информацию о том, что местный житель 1970 года рождения хранит в доме по месту жительства порох.

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