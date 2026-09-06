Financial Times: рейтинг одобрения Трампа обновил антирекорд

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких значений. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование британской компании Focaldata.
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