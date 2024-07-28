В России начались «серые» продажи крутого электрокара Xiaomi SU7

﻿﻿Несмотря на все свои технологии и инновации - запас хода в 800 километров на одной "заправке" и несмотря на то, что благодаря продвинутой системе быстрой зарядки запас хода можно увеличить до 390 километров всего за 10 минут - цена одной хотя бы 500-10 000 рублей вряд ли найдут большое количество покупателей.