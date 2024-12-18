Мандарины: кто в зоне риска и почему важно их употребление контролировать?

Ограниченное употребление мандаринов рекомендовано беременным, детям и людям с аллергиями. Врач Антонина Стародубова объясняет, кому и почему стоит избегать цитрусовых, а также когда их употребление нежелательно для органов ЖКТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии