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Мандарины: кто в зоне риска и почему важно их употребление контролировать?

Мандарины: кто в зоне риска и почему важно их употребление контролировать?

Ограниченное употребление мандаринов рекомендовано беременным, детям и людям с аллергиями. Врач Антонина Стародубова объясняет, кому и почему стоит избегать цитрусовых, а также когда их употребление нежелательно для органов ЖКТ.

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