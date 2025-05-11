Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Американское военное могущество и прочий лендлиз

На днях я тут в свете заявлений Трампа про «мы победили во Второй мировой войне» и «беспрецедентная мощь американской армии» ехидничал относительно того, что американцы не умеют воевать и приводил в пример, как Вальтер Модель гонял их в Арденнах.

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