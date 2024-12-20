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Царьград

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Не верите в Конституцию? Уезжайте: Пинчук о разрешении многоженства решением ДУМ России

Мусульманам в России разрешают многожёнство. Об этом сообщил московский муфтий. Деятеля не смущает, что это противоречит законам страны и нашей Конституции.

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