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Максакова потребовала выгнать Нетребко из Европы и отдать под суд на Украине

Максакова потребовала выгнать Нетребко из Европы и отдать под суд на Украине

Оперная певица Мария Максакова резко высказалась о своей коллеге Анне Нетребко. Максакова отметила, что Нетребко отказалась от России только для виду ради своей европейской карьеры, но на самом деле она по-прежнему поддерживает действия властей.

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