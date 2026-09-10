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Бизнес журнал. Урал

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Скончался экс-заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов

Скончался экс-заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов

Андрей Косилов начал карьеру на комсомольской работе, был замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2000 год, затем руководил птицефабрикой.

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