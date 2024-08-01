В России нашли «липовый» липовый мед

Роскачество провело проверку отечественных производителей меда. Внимание контрольного органа привлекли производители, у которых ранее выявляли признаки фальсификации, мед низкой ценовой категории и собственные торговые марки (СТМ), сообщили в пресс-службе.
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